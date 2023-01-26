الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ترجمة ندوات معرض الكتاب للغة الإشارة (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرصت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 على ترجمة الندوات والمؤتمرات بلغة الإشارة لإتاحة الفرصة لضعاف السمع في فهم ما يدور والاستفادة منها، ضمن الإجراءات الخاصة بمراعاة ذوي الهمم في الاستفادة بفعاليات المعرض.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت شركة مواصلات مصر قد أعلنت زيادة عدد الحافلات في خط M5 والذي يمر بمساره على معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إن خط M5 يبدأ من عبد المنعم رياض حتى التجمع الخامس (اللوتس) ويمر على معرض القاهرة الدولي للكتاب بداية من اليوم وحتى نهاية المعرض يوم 6 فبراير 2023.

وأوضحت الشركة أن خط سير حافلات M5 سيكون طوال أيام المعرض: (اللوتس - كونكورد بلازا - كوبري الرحاب - فندق دوسيت -

ميدان ماونتن فيو - المستشفى الجوي - مول داون تاون - مركز القاهرة الدولي للمعارض - ستاد 30 يونيو - مستشفى الشرطة - نادي السكة - نقابة التجاريين - مسجد النور (العباسية) - الدمرداش - غمرة - رمسيس - عبد المنعم رياض.

 

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