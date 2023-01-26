الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس

طلاب
طلاب

 بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت بشكل كبير.

نتائج التعليم الأساسي 2023

وتستمر عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وعدد من طلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي في الكثير من المحافظات للحصول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الآباء والأمهات للحصول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 لمعرفة نتائج الامتحانات، يرصد “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023، والمرحلة التعليمية التي تضم النتيجة، وإليكم التفاصل على النحوالتالي كما ينبغي:

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 برقم الجلوس للترم الأول

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية عبر بوابة الأزهر للنتائج

نتيجة صفوف النقل بالابتدائى والإعدادى بمحافظتى القاهرة والشرقية 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

أطلقت بوابة التعليم الأساسي 2023 البوابة الالكترونية وزارة التربية والتعليم ، لإعلان  نتائج امتحانات حيث يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي، اضغط هنا .

  1. قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم مدون في شهادة ميلاد الطالب.
  2. قم باختيار المرحلة الدراسية سواء الابتدائية أو الإعدادية.
  3. اختر المرحلة التعليمية التي تضم نتيجة كل من:
  • نتيجة امتحان الصف الرابع الابتدائي
  • نتيجة امتحان الصف الخامس الابتدائي
  • نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي
  • نتيجة امتحان الصف الاول الاعدادي
  • نتيجة امتحان الصف الثاني الاعدادي

أما أثناء خانة الفصل الدراسي قم باختيار الأول.

  1. حدد امتحانات العام الدراسي 2023.
  2. الضغط على قائمة “استعلام”، والانتظار لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة التقييمات.

الجدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إتاحتها لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول لكل من الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بوابة التعليم الأساسي 2023 الصف الرابع الابتدائي الصف الخامس الابتدائى نتيجة الفصل الدراسي الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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