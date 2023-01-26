ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب الخميس 26/يناير/2023 - 12:42 م 1/26/2023 12:42:59 PM الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بالدستور شارك طباعة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بالدستور الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بالدستور الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بالدستور الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بالدستور الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الادارة بجريدة الدستور من الحدث الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الادارة بجريدة الدستور من الحدث الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الادارة بجريدة الدستور من الحدث الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الادارة بجريدة الدستور من الحدث الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الادارة بجريدة الدستور من الحدث الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بالدستور الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الادارة بجريدة الدستور من الحدث الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الادارة بجريدة الدستور من الحدث الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بالدستور الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الادارة بجريدة الدستور من الحدث الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الادارة بجريدة الدستور من الحدث شارك طباعة