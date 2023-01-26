الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

صفقات مالية ناجحة.. توقعات برج الحوت 2023 على كافة الأصعدة

برج الحوت
برج الحوت

من المحتمل أن يجلب هذا العام بعض الفرص الجيدة لعقد بعض الصفقات المالية الجيدة وفقًا لتوقعات برج الحوت 2023.

قد تتحسن حالتك المالية تدريجيًا اعتبارًا من شهر فبراير، ومع ذلك قد يحتاج برج الحوت 2023 إلى قبول تحديات جديدة حيث لا يبدو أن زحل يسمح للمواطنين بالحصول على النجاح المطلوب بسهولة، نظرًا لنعم المشتري قد يتحسن دخلك وقد يساعدك أيضًا في حل بعض المشكلات المعلقة المتعلقة بممتلكاتك أو الأصول الأخرى.

يبدو أن زحل يطالب بخطوات دقيقة فيما يتعلق بالمسائل المالية لعام 2023، قد يجعلك كوكب المشتري قادرًا على وضع استراتيجية طويلة المدى للفترة المقبلة تقريبًا في شهر مايو، خلال النصف الأخير من العام يبدو أن بعض الفرص الجديدة معروضة في برج الحوت 2023.

من المحتمل أن يجلب هذا العام بعض التجارب المنعشة في حياتك العاطفية، ومع ذلك تشير تنبؤات برج الحوت 2023 إلى أن تأثير زحل قد يجعلك ترى الفرق بين الأحلام والواقع، في بداية هذا العام قد تقوم الزهرة بتنشيط جميع جهات الاتصال الاجتماعية في عام 2023 للحوت.

من المحتمل أن تكون الفترة التي تقترب من شهر فبراير مجزية للغاية ومن المرجح أن تحصل على إرضاء من جميع مجالات الحياة، قد يساعدك المشتري في وضع أساس لعلاقة أكثر استقرارًا.

مع بداية العام قد يجلب كوكب المشتري بعض الفرص الجديدة للتقدم في حياتك المهنية، إذا كنت تعمل في مجال الأعمال التجارية فقد لا يكون هذا وقتًا داعمًا لإنهاء صفقة، يشير برج الحوت السنوي 2023 إلى أنه مع تقدم العام قد يجعلك المريخ تشعر بالثقة وقد تحاول تعويض الخطأ الذي ارتكبته سابقًا. 

في نهاية العام تقريبًا قد يساعدك كوكب المشتري في الحصول على موقع جيد، قد يستكشف رجال الأعمال مناطق جديدة لتوسيع نطاق الأعمال.

برج الحوت توقعات برج الحوت 2023 الحياة المهنية الحياة العاطفية صفقات مالية

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وائل لطفي

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