الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى: الإيزيديون قدموا تضحيات جسامًا فى الحرب ضد عصابات داعش

عبداللطيف جمال رشيد
عبداللطيف جمال رشيد

 قال الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، إنه حان الوقت لإنصاف الإيزيديين وتقديم الرعاية والاهتمام لهم.

وذكر بيان لرئاسة العراقية، أن "رشيد" استقبل اليوم في قصر بغداد، أمير الإيزيديين بالعراق والعالم حازم تحسين بك والوفد المرافق له، والذي ضم رؤساء عشائر وشخصيات اجتماعية ودينية ونخبًا من المجتمع الإيزيدي.

وأكد الرئيس العراقي، أنه تأثر جدًا بالجرائم البشعة التي ارتكبت ضد الإيزيديين من قبل داعش كذلك ما حصل سابقًا في مدينة حلبجة من جريمة نكراء، مبينًا أن كل الأطراف تدعم قضية الإيزيديين، وإنصافهم مما تعرضوا إليه، مشيرًا إلى أن الإيزيديين من المكونات الأصيلة والتي قدمت تضحيات جسامًا في الحرب ضد عصابات داعش، وتعرضت لشتى الجرائم الإرهابية من قتل وتهجير وسبي، وحان الوقت لإنصافهم وتقديم الرعاية والاهتمام لأبناء هذا المكون الوطني. 

وأشاد "رشيد" بإقرار البرلمان الألماني ودول أخرى باعتبار ما ارتكبه تنظيم داعش ضد أبناء شعبنا من الإيزيديين جريمة إبادة جماعية، معربًا عن تقديره لموقفهم الإنساني النبيل، ولفت إلى ضرورة الإسراع بإعادة النازحين وتهيئة الأجواء الملائمة  لهم وإنهاء ملفهم وإخلاء المخيمات، وإعمار مدينة سنجار بالسرعة الممكنة، داعيًا منظمات الأمم المتحدة ووزيرة الهجرة والمهجرين لبذل المزيد من الجهود في هذا الشأن، وإعادة الدوائر في سنجار إلى العمل.

- الدعوة لتعزيز الجهود الدولية للتعرف على مصير المفقودين من الإيزيديين

ودعا إلى تعزيز الجهود الدولية للتعرف على مصير المفقودين والمغيبين من الإيزيديين، وإلى حسم هذا الموضوع لما له من تداعيات اجتماعية وقانونية.

من جانبه، شدد الأمير حازم تحسين بك على "تمسك الإيزيديين في العراق بهويتهم الوطنية وإصرارهم على تعزيز الوحدة بين المكونات العراقية وبما يعزز التماسك والأواصر بين العراقيين ويحفظ السلم والأمن الأهلي.

وأعرب رئيس الوفد عن الرغبة في أن يتولى الرئيس العراقي مسئولية الدفاع عن حقوق الإيزيديين وليكون هو الحامي والمتبني لمطالبهم في العودة وإعمار مدينة سنجار وتوفير الخدمات الضرورية لأهالي المدينة.

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