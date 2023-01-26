السبب «حبل غسيل».. التحريات تكشف غموض مصرع شاب بالسلام

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة غموض وملابسات سقوط شاب من أعلى عقار سكني بمدينة السلام، أن الشاب اختل توازنه وسقط من شرفة شقته أثناء تثبيت حبل الغسيل ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

ولقي شاب مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته بأحد العقارات السكنية في مدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة السلام إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها شاب مصاب بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة وتوفى أثناء إسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة الشاب، قالوا إنه سقط من شرفة الشقة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.