الخميس 26 يناير 2023
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سياسي

وكيل «خطة النواب»: ما يحدث بمستشفى طما بسوهاج يخالف توجه الدولة ودستورها

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن التأخير المبالغ فيه بمشروع إنشاء مستشفى طما بمحافظة سوهاج والتي بدأ العمل بها منذ ما يزيد على 7 سنوات.

وانتقد سالم في طلب الإحاطة، ما أسماه التأخر المبالغ فيه لإنجاز المشروع في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة المطردة فى أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وأوضح النائب مصطفى سالم أن ما يحدث بمشروع إنشاء مستشفى طما يمكن وصفه بالتقاعس الشديد فى إنجاز المشروع، وأن ذلك يظهر عدم وجود الرؤية الواضحة والدراسة المتكاملة للمشروع أو حتى جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من أعمال التنفيذ والإنشاء ما يتسبب في إحداث عبء ومشقة كبيرة على أبناء مركز طما فى الحصول على الخدمة الطبية ويخالف بشكل واضح ما ورد بالمادة 18 من الدستور المصري والتى تكفل تقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين بمختلف ربوع مصر.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فضلًا عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات للمواطنين، إلا أن ذلك الأمر لم نره يطبق فى مشروع إنشاء مستشفى طما بسوهاج.

الخطة والموازنة بمجلس النواب الخدمات الطبية أسعار مواد البناء المبادرة الرئاسية حياة كريمة المستلزمات الطبية النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة النهوض بالقطاع الصحي تطوير المستشفيات طهطا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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