خلال حملة تفتيشية للعلاج.. المرور على 145 منشأة خاصة وغلق 6 منشآت بالبحيرة

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور عبدالحميد الطيبانى مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بالمرور على بعض المنشآت الطبية الخاصة والمستشفيات الخاصة، حيث تم المرور على ١٤٥ منشأة خاصة، وتم غلق ٦ منشآت تدار دون ترخيص، وجارٍ إصدار قرارات غلق أخرى لعدد ٤١ منشأة، وكذلك تم توجيه إنذار لعدد ٣١ منشأة بضرورة تلافي السلبيات وتصويب الأوضاع.

ومن جانبه أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم ترخيص عدد ٣٢ رخصة ما بين ترخيص جديد وبدل فاقد، وذلك خلال الشهر الماضي.

كما أكد الدكتور هاني جميعة على الدعم الكامل للعلاج الحر بالمديرية ضمن المنظومة الصحية والتي تمس المواطن، وبضرورة الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة "العيادات الخاصة والتخصصية – المراكز الطبية- محلات بيع وتجهيز النظارات – مراكز العلاج الطبيعي – المستشفيات الخاصة - معامل التحاليل – مراكز الأشعة – عيادات الأسنان- مراكز الكلى" على مستوى جميع مراكز المحافظة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

وأكد الأستاذ الدكتور حمودة الجزار على أهمية دور العلاج الحر في ضبط تقديم الخدمات المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية غير الحكومية، لما له من أثر في سلامة المرضى وذويهم وسلامة كل الأطقم المقدمة للخدمة بالمنشآت الطبية الخاصة حيث يتمثل دور العلاج الحر في إصدار التراخيص بالمنشآت الطبية الخاصة.

وأوضح حمودة الجزار أنه يتم تقييم مدى اتباع تلك المنشآت لإجراءات ومعايير مكافحة العدوى بأقسام العمليات والأقسام الداخلية، ومراجعة وتقييم الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من استيفائها الشروط، كما يتم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بتلك المنشأت، بالإضافة إلى جميع أعمال السلامة والصحة المهنية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، والأستاذ الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.