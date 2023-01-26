الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

باحث هولندي: روحانيات الصوفية جذبتني إلى الإسلام

الهولندى جروين رولاند
الهولندى "جروين رولاند" ومحرر الدستور

قال الباحث الهولندي جروين رولاند، المريد بالطريقة الجعفرية، إن روحانيات الصوفية، كانت سبب في دخوله للإسلام، وذلك بعد تعرفه على إحدى الطرق الصوفية في هولاندا، والتي تعرف بالطريقة الدرقاوية الشاذلية، وبعدها قرأ كتاب "الفوائد الجعفرية" للشيخ صالح الجعفري مؤسسة الطريقة الجعفرية وإمام الجامع الأزهر الأسبق، ووجد في الكتاب شرح عن الإسلام وعن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجذبه الكتاب إلى الإسلام، ومنذ وقتها وهو مريد ومحب في حضرة الطريقة الجعفرية.

وأوضح "رولاند" في تصريحاته لـ"الدستور" أن الإسلام في هولاندا ينتشر من خلال الطرق الصوفية والمراكز الإسلامية هناك، وغالبية الهولانديين يعشقون الروحانيات التي تتجسد في القصائد الصوفية وأبيات العشق الإلهي لذلك نجد غالبيتهم دخول للإسلام عبر "الجذبة الصوفية"، وهذا ما يجعلهم يسافرون كثيرا إلى المغرب والجزائر وتونس حيث تعد هذه البلاد معقل الصوفية وكذلك أضرحة الأقطاب. 

وأشار "الباحث الهولندي" إلى أنه في بداية تعرفه على الصوفية عرف الطريقة الدرقاوية الشاذلية ولكنه بعد ذلك انضم للطريقة الجعفرية المصرية، بعدما جذبته روحانيات وأسرار شيخها القطب الصوفي "صالح الجعفري"، مشيراً إلى أنه يشارك في مولد مؤسس الطريقة الجعفرية كل عام.

295256542_5009701065819775_5175299172771396166_n
295256542_5009701065819775_5175299172771396166_n
297422710_5038066169649931_4894081048633771588_n
297422710_5038066169649931_4894081048633771588_n
310544213_467601818728529_4814282719083963068_n
310544213_467601818728529_4814282719083963068_n
316409655_508039131351464_5133173280874415112_n
316409655_508039131351464_5133173280874415112_n
326808663_923952345296811_4135691147670683719_n
326808663_923952345296811_4135691147670683719_n
الهولندى
الهولندى "جروين رولاند" ومحرر الدستور
327101277_492417313040768_8925310398178915163_n
327101277_492417313040768_8925310398178915163_n
الهولندى
الهولندى "جروين رولاند"
روحانيات الصوفية جذبتنى الإسلام الهولنديون يعشقون الحضرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

القبض على صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش» لاتهامها بخدش الحياء العام

بيان مصرى هندى مشترك.. الرئيس السيسى يدعو رئيس الوزراء الهندى مودى لزيارة مصر

كولر يغازل المصريين بصورة «العيش والملح».. ورواد السوشيال ميديا يتفاعلون

بيان مصرى هندى مشترك.. تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية وتكثيف التعاون العسكرى

ندوة علمية عن مسار رحلة العائلة المقدسة بالمتحف القومى للحضارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

صور

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب

إقبال كبير على معرض الكتاب فى يومه الأول

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟

وزير الخارجية الأمريكى يجرى جولة للمنطقة تشمل مصر وفلسطين وإسرائيل.. الأسبوع المقبل

جهود مصرية لمنع التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد «عملية اقتحام جنين»