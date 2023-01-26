باحث هولندي: روحانيات الصوفية جذبتني إلى الإسلام

قال الباحث الهولندي جروين رولاند، المريد بالطريقة الجعفرية، إن روحانيات الصوفية، كانت سبب في دخوله للإسلام، وذلك بعد تعرفه على إحدى الطرق الصوفية في هولاندا، والتي تعرف بالطريقة الدرقاوية الشاذلية، وبعدها قرأ كتاب "الفوائد الجعفرية" للشيخ صالح الجعفري مؤسسة الطريقة الجعفرية وإمام الجامع الأزهر الأسبق، ووجد في الكتاب شرح عن الإسلام وعن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجذبه الكتاب إلى الإسلام، ومنذ وقتها وهو مريد ومحب في حضرة الطريقة الجعفرية.

وأوضح "رولاند" في تصريحاته لـ"الدستور" أن الإسلام في هولاندا ينتشر من خلال الطرق الصوفية والمراكز الإسلامية هناك، وغالبية الهولانديين يعشقون الروحانيات التي تتجسد في القصائد الصوفية وأبيات العشق الإلهي لذلك نجد غالبيتهم دخول للإسلام عبر "الجذبة الصوفية"، وهذا ما يجعلهم يسافرون كثيرا إلى المغرب والجزائر وتونس حيث تعد هذه البلاد معقل الصوفية وكذلك أضرحة الأقطاب.

وأشار "الباحث الهولندي" إلى أنه في بداية تعرفه على الصوفية عرف الطريقة الدرقاوية الشاذلية ولكنه بعد ذلك انضم للطريقة الجعفرية المصرية، بعدما جذبته روحانيات وأسرار شيخها القطب الصوفي "صالح الجعفري"، مشيراً إلى أنه يشارك في مولد مؤسس الطريقة الجعفرية كل عام.

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الهولندى "جروين رولاند" ومحرر الدستور

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