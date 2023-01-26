الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 80 حقلا إرشاديا.. زراعة 18766 فدان بالقمح في الإسكندرية

زراعة القمح بالإسكندرية
زراعة القمح بالإسكندرية

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسكندرية، إن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتي نعمل على ارتفاع إنتاجيتها من خلال متابعة المحصول بشكل مستمر مع المزارعين للحصول على إنتاج جيد.

وأضاف لـ «الدستور» أن المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم بمحافظة الإسكندرية هي 18 ألف و766 فدانا، موزعة على زمامات الزراعة بالعامرية وبرج العرب و خورشيد، والمعمورة، لافتًا أن تعد العامرية برج العرب أكثر مساحة لزراعة القمح.

وأوضح  وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسكندرية، أنه من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، تم زراعة 80 حقلا إرشاديا على مستوى محافظة الإسكندرية بزمامات الإدارات الزراعية الأربعة موزعة كالتالي: زمام العامرية «20 حقلا إرشاديا بكينج مريوط، و25 حقلا بالنهضة وفي برج العرب  25حقلا، خورشيد  8 حقول، المعمورة 2 حقلا إرشاديا».

- الحقول الارشادية هي نموذج للمزارع لرؤية تنفيذ التوصيات

وأشار إلى أن الحقول الارشادية هي نموذج للمزارع لرؤية تنفيذ التوصيات والإرشادات الزراعية، والأصناف، والتي تدر إنتاجية مرتفعة، لتشجيع المزارعين وتحفيزهم على اتباع جميع التوصيات التي تمت في الحقل الإرشادي، حيث يتم المتابعة مع المزارع بالتوصيات الإرشادية، ومنها (موعد الزراعة المباشر، ومقاومة الحشائش، معدلات السماد)، لذا تكون محاصيل الحقول الارشادية اعلى دائما من الحقول الأخرى وذلك بسبب مردود التوصيات على انتاجية المحصول.

وتم زراعة 4 أصناف من القمح في الإسكندرية وهي المقاومة للأصداء والرقاد والآفات، وهم مصر3، سدس 14،  و71، وسخا 95، وتتم المتابعة الدورية بالمرور على الحقول حيث من المقرر أن يبدأ موسم الحصاد مع نهاية إبريل وبداية مايو المقبل.

وأكد وكيل وزارة الزراعة على أهمية تنفيذ الندوات الإرشادية لمحصول القمح، للتعرف على أهم التوصيات الفنية الواجب إتباعها خلال هذه الفتره من نمو النباتات، وأهم الحشرات التى تصيب القمح وضرورة الإكتشاف المبكر للإصابة و كيفية مقاومتها و الحد من ظهورها، و أنواع الحشائش التى تصيب القمح والتنبيه بضرورة رش الحشائش العريضة بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

الإسكندرية محصول القمح المحاصيل الاستراتيجية المساحة المنزرعة 80حقل إرشادي

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