اليوم.. «الجعفرية» تختتم احتفالاتها بمولد القطب صالح الجعفري بحضور الحبيب علي الجفري

تختتم اليوم الطريقة الجعفرية الأحمدية بقيادة شيخها محمد صالح عبدالغنى صالح الجعفرى، فعاليات الاحتفال بمولد مؤسسها الشيخ صالح الجعفرى، إمام الجامع الأزهر الأسبق، وذلك في حضور عدد كبير من الشيوخ والعلماء ومقدمى الطريقة بقارات "أوروبا وأمريكا وأسيا وإفريقيا"، حيث من المنتظر أن يشارك عدد كبير من مريدى وأتباع الطريقة اليوم فى ختام الفعاليات الصوفية الخاصة بالمولد الجعفرى الذى ينظم كل عام بمناسبة مولد شيوخ الطريقة " الإمام صالح الجعفرى ونجله الشيخ عبدالغنى الجعفرى.

ويشارك الداعية اليمنى الحبيب على الجفرى فى الفعاليات التى تنظمها الطريقة الجعفرية مساء اليوم بمسجد القطب صالح الجعفرى بالدراسة، حيث توجه الطريقة الدعوة له سنويا للمشاركة فى هذه الفعاليات الدينية الكبرى التى يشارك فيها الالاف من أبناء المنهج الصوفى الجعفرى، ويشارك فى الفعاليات نقيب الأشراف السيد محمود الشريف والدكتور اسامة الأزهرى مستشار شيخ الأزهر.

وتكرم الطريقة الجعفرية، اليوم فى ختام الفعاليات، عدد من أبناء ورموز الطريقة الذين أفنوا حياتهم فى نشر المنهج الصوفى الجعفرى ونشر دين الله فى مصر وخارجها .

فى سياق آخر، شارك الدكتور جمال الدين الدسوقي، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، في فعاليات مولد القطب الصوفى الشيخ صالح الجعفرى، إمام الجامع الأزهر الأسبق، ونجلة الشيخ عبدالغني صالح الجعفري، حيث تختتم الفعاليات غدا الخميس، بمشاركة عدد كبير من شيوخ الصوفية وعلماء الأزهر.

وقدم الدسوقي، التهنئة لمريدي واتباع الطريقة الجعفرية الأحمدية، بمناسبة مولد شيوخ الطريقة، داعيا المولى عزوجل أن يحفظ الطريقة الجعفرية وسائر الطرق الصوفية التي تعمل ليلا نهار من أجل نشر المنهج الإسلامي الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة والشاذة.

وكانت الطريقة الجعفرية، بدأت الأحد الماضي، فعاليات الاحتفال بمولد مؤسسها القطب الصوفى الشيخ صالح الجعفرى، إمام الجامع الأزهر الأسبق، ونجلة الشيخ عبدالغنى صالح الجعفري، والتي تختتم غدا الخميس.

فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى

فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى

فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى

فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى

فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى