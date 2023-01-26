الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. «الجعفرية» تختتم احتفالاتها بمولد القطب صالح الجعفري بحضور الحبيب علي الجفري

فعاليات مولد القطب
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى

تختتم اليوم الطريقة الجعفرية الأحمدية بقيادة شيخها محمد صالح عبدالغنى صالح الجعفرى، فعاليات الاحتفال بمولد مؤسسها الشيخ صالح الجعفرى، إمام الجامع الأزهر الأسبق، وذلك في حضور عدد كبير من الشيوخ والعلماء ومقدمى الطريقة بقارات "أوروبا وأمريكا وأسيا وإفريقيا"، حيث من المنتظر أن يشارك عدد كبير من مريدى وأتباع الطريقة اليوم فى ختام الفعاليات الصوفية الخاصة بالمولد الجعفرى الذى ينظم كل عام بمناسبة مولد شيوخ الطريقة " الإمام صالح الجعفرى ونجله الشيخ عبدالغنى الجعفرى. 

ويشارك الداعية اليمنى الحبيب على الجفرى فى الفعاليات التى تنظمها الطريقة الجعفرية مساء اليوم بمسجد القطب صالح الجعفرى بالدراسة، حيث توجه الطريقة الدعوة له سنويا للمشاركة فى هذه الفعاليات الدينية الكبرى التى يشارك فيها الالاف من أبناء المنهج الصوفى الجعفرى، ويشارك فى الفعاليات نقيب الأشراف السيد محمود الشريف والدكتور اسامة الأزهرى مستشار شيخ الأزهر.

وتكرم الطريقة الجعفرية، اليوم فى ختام الفعاليات، عدد من أبناء ورموز الطريقة الذين أفنوا حياتهم فى نشر المنهج الصوفى الجعفرى ونشر دين الله فى مصر وخارجها . 

فى سياق آخر، شارك الدكتور جمال الدين الدسوقي، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، في فعاليات مولد القطب الصوفى الشيخ صالح الجعفرى، إمام الجامع الأزهر الأسبق، ونجلة الشيخ عبدالغني صالح الجعفري، حيث تختتم الفعاليات غدا الخميس، بمشاركة عدد كبير من شيوخ الصوفية وعلماء الأزهر.

 

وقدم الدسوقي، التهنئة لمريدي واتباع الطريقة الجعفرية الأحمدية، بمناسبة مولد شيوخ الطريقة، داعيا المولى عزوجل أن يحفظ الطريقة الجعفرية وسائر الطرق الصوفية التي تعمل ليلا نهار من أجل نشر المنهج الإسلامي الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة والشاذة.

 

وكانت الطريقة الجعفرية، بدأت الأحد الماضي، فعاليات الاحتفال بمولد مؤسسها القطب الصوفى الشيخ صالح الجعفرى، إمام الجامع الأزهر الأسبق، ونجلة الشيخ عبدالغنى صالح الجعفري، والتي تختتم غدا الخميس.

فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
فعاليات مولد القطب صالح الجعفرى
اليوم الطريقة الجعفرية تختتم فعاليات القطب صالح الجعفرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

زاهى حواس يعلن عن اكتشاف «جبانة ضخمة» تضم مجموعة تماثيل لـ«ميسى» بسقارة

ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية فى حملة موسعة لأمن المنافذ

عروض الصوت والضوء باللغة العربية يوميًا فى معابد الكرنك وفيلة

قوافل طبية وغذائية.. أبرز أنشطة التحالف الوطني خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟