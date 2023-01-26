الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة مسن في أحد شوارع بدر

جثة مسن
جثة مسن

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة مسن سبعيني في أحد الشوارع بمدينة بدر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت من المباحث استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه وصرحت بالدفن، وكذلك سبب تواجد المتوفى في منطقة العثور عليه، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثمان، تمهيدا لتفريغها والكشف إذا كانت الوفاة حدثت في مكان العثور عليه أم  أن الوفاة حدثت في مكان آخر وتم نقل الجثمان.   

وتلقى مأمور قسم شرطة بدر بلاغا بالعثور على جثة مسن في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى فرج ب م 72 سنة، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من إصابات ظاهرية. 

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت بأن الوفاة طبيعية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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وائل لطفي

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