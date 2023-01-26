الخميس 26 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الطن بـ207 آلاف جنيه.. أسعار النحاس فى التعاملات الصباحية اليوم

النحاس
النحاس

واصلت أسعار النحاس استقرارها اليوم الخميس 26 يناير، حيث استقرت منذ بداية العام الجاري 2023، وجاءت الأسعار كالتالي.

- سعر كيلو النحاس اليوم

 – وسجل سعر كيلو النحاس اليوم من 190 إلى 207 جنيهات للكيلو.

– بينما سجلت أسعار طن النحاس اليوم 207 آلاف جنيه للطن.

– وسجل أسعار الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر اليوم 299 جنيهًا.

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 - سعر كيلو النحاس الخردة اليوم

– وسجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيهًا للكيلو.

–  تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم من 80 إلى 145 جنيهًا.

 - سعر كيلو النحاس الأحمر والأصفر

– وسجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

–  وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 47%.

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة 47%. 

وأوضح أنه تم التصدير إلى 37 دولة، حيث استحوذت 10 دول على 97,9% من إجمالي صادرات النحاس المصري ومصنوعاته، تصدرتها المملكة العربية السعودية بقيمة 118,347 مليون دولار مقابل 1,763 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 6614%.

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وائل لطفي

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