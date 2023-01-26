الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طن النترات بـ 8000 جنيه.. أسعار الأسمدة الأزوتية في التعاملات الصباحية اليوم

ارشيفي
ارشيفي

شهدت أسعار أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارا في الأسواق اليوم الخميس 26 يناير 2023، حيث أستمر الاستقرار منذ بداية العام الجاري 2023، وسجلت أسعار اليوريا اليوم 8200 جنيه للطن، وجاءت الأسعار كالتالي

- أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

- أسعار النترات اليوم 8000 جنيه للطن.

- أسعار الفوسفات الناعم اليوم  12.5% بلغت 2500 جنيه.

- أسعار الفوسفات الخشن اليوم 12.5% سجلت 3500 جنيه.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١%، لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية  بنسبة  ١٠٥%، لتبلغ إجمالى قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار مقارنة بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات الكيماويات المتنوعة بنسبة ٢٥%، حيث بلغت ٢٦٧مليون دولار مقارنة بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار.

أسعار النترات أسعار الأسمدة الآزوتية أسعار الفوسفات الناعم أسعار الفوسفات الخشن اليوم أسعار الفوسفات الناعم اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

مقتل شخص وإصابة قس فى هجوم على كنيسة كاثوليكية بإسبانيا

مجدى المنزلاوى: زيارة السيسى للهند ناجحة وتلبى مصالح الدولتين

الرئيس السيسى يشهد عروضًا عسكرية خلال مشاركته كضيف شرف باحتفالات يوم الجمهورية فى الهند

الصحفيين: إجراء انتخابات التجديد النصفى داخل مقر النقابة.. وانتهاء الواجهة خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟