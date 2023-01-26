ضبط مصنع بداخله 200 طن مخللات يشتبه فى عدم صلاحيتها بالمنيا (صور)

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة بالمركز، من ضبط مصنع بداخله كميات كبيرة من المخللات والملح يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المصنع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص إنه في إطار تكثيف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من جهودها في تنظيم الحملات الرقابية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وضبط المخالفين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية والجهات المعنية بمركز أبوقرقاص بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار السلع الأساسية، فقد تمكنت حملة رقابية وتفتيشية من ضبط مصنع مخللات وبداخله كميات كبيرة من المخللات التي يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الحملة أسفرت عن ضبط 200 طن مخللات و65 شيكارة ملح بداخل مصنع مخللات بمختلف أنواعها يتم إعادة تعبئتها ويشتبه في عدم صلاحيتها، وتم أخذ عينة من المخللات لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه، وغلق وتشميع المنشأة، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات، والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع قبل حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن الحملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمركز أبوقرقاص.

ضبط مصنع مخللات بأبوقرقاص

ضبط مصنع مخللات بأبوقرقاص

ضبط مصنع مخللات بأبوقرقاص

ضبط مصنع مخللات بأبوقرقاص

ضبط مصنع مخللات بأبوقرقاص

ضبط مصنع مخللات بأبوقرقاص

ضبط مصنع مخللات بأبوقرقاص

ضبط مصنع مخللات بأبوقرقاص

ضبط مصنع مخللات بأبوقرقاص

ضبط مصنع مخللات بأبوقرقاص