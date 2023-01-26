رئيس الفرقة الخاصة لـ ذئاب القيصر: ماركر سيتمكن من ضرب دبابات أبرامز تلقائيا

سيتمكن روبوت ماركر، الذي سيدخل منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا في فبراير، من اكتشاف وضرب المعدات الأوكرانية تلقائيا، بما في ذلك دبابات أبرامز الأمريكية و ليوبارد الألمانية.

أعلن ذلك المدير العام السابق لشركة "روس كوسموس" ورئيس الفرقة الخاصة من المستشارين العسكريين "ذئاب القيصر" دميتري روغوزين.

وقال روغوزين: "النسخة القتالية من روبوت ماركر، تحتوي على كتالوج إلكتروني في نظام التحكم مع صور للأهداف في كل من النطاق المرئي والأشعة تحت الحمراء، وبناء عليه، يمكن للروبوت تحديد معدات العدو تلقائيا، على سبيل المثال، بمجرد تسليم شحنات دبابات أبرامز ودبابات ليوبارد للقوات الأوكرانية، ستتلقى ماركر، صورة إلكترونية مناسبة وستكون قادرة على اكتشاف وضرب الدبابات الأمريكية والألمانية تلقائيا باستخدام الصواريخ الموجة المضادة للدبابات".

وأوضح أن "ماركر" يمكنه أيضا تحديد أولويات الأهداف تلقائيا.

وأضاف: "لنفترض أنه اكتشف دبابة T-64 وناقلة أفراد مدرعة وبعض المعدات الأجنبية على خط التماس، سيختار الروبوت بشكل مستقل هدفا حسب الأولوية، أيهما هو الأكثر أهمية، ويضربه بقوة النيران المناسبة".

وأعلن روغوزين، أنه سيتم تسليم أربعة روبوتات من طراز "ماركر" إلى دونباس في فبراير، في نسخ الاستطلاع والضرب، أولا، سيتم اختبارها في ساحة التدريب، وبعد إزالة الأخطاء المحتملة، سيتم إرسالها إلى ساحة المواجهة.

تمتلك "ماركر"، وحدة قتالية دوارة قادرة على الدوران حول 540 درجة في ثانية واحدة، مصحوبة بتحديد الأهداف، ويمكن تجهيز الوحدة بمختلف أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة وغيرها من الأسلحة.

ويقود روغوزين، مجموعة من المستشارين العسكريين باسم "ذئاب القيصر" في منطقة العمليات الخاصة، ويقدم المساعدة العسكرية الفنية لوحدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ويعمل المستشارون بشكل وثيق مع مطوري المعدات والمجمعات العسكرية المختلفة، وتتمثل المهمة الرئيسية في التقديم الفوري لنماذج جديدة كجزء من عملية خاصة.

وتم تطوير روبوت "ماركر" بواسطة شركة "أندرويدنايا تيخنكا" بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث المتقدمة، ويمتلك الروبوت الذي يزن حوالي 3 أطنان أكثر مهارات الحركة المستقلة تقدما في روسيا مع التعرف على الأشياء استنادا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتم ضمان استقلالية النظام الأساسي من خلال نظام رؤية معياري متعدد الأطياف، حيث تتم معالجة البيانات بواسطة خوارزميات الشبكة العصبية.