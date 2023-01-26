هل الحزن يكسر القلب فعلًا؟.. استشارى التثقيف والإعلام الغذائى يجيب

أوضح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف و الغذاء، حقيقة أن الحزن يكسر القلب، قائلا:"إن القلق يغير ويبدل في صحة الإنسان بدرجة كبيرة جدا".

وأضاف الدكتور مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك مقوله قالها الدكتور مجدي يعقوب، حيث كان في إحدى المحطات ووجه له سؤال من باب الدعابة، إنما جاء رده من باب الحزم والجزم، وكان السؤال:"هل الحزن يكسر القلب مثلما يقولون؟ فرد بقوله فعلا الحزن يكسر القلب.

وأشار إلى أن الدكتور مجدي يعقوب ابتدأ في شرح سبب أن الحزن بالفعل يكسر القلب، وهو أنه يوجد روابط حول تتكسر ، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الدراسات أشارت إلى أن مجرد الإكتئاب والحزن يؤثر على مناعة الجسم، ويوجد تقاير بذلك.

وأكد أنه كلما زادت النظرة السلبية كلما تأخر الإنسان في صحته وفي كل شيء، لافتاً إلى أن مجرد سماع أخبار سيئة تجعل الإنسان غير قادر على الحركة أو على الوقوف .