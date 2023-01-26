أسباب متعددة لأمراض ما بعد عمر الأربعين.. تعرف على أعراضها

عرض برنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرة خليل، تقرير يكشف أسباب متعددة لأمراض ما بعد عمر الأربعين، وأهم أعراضها.

وأوضح التقرير أن عمر الأربعين يأتي بظهور الشعر الأبيض في الرأس ، وتسلل بعض الخطوط والتجاعيد في الوجه، وتحت العين، ليبدأ إحساس الخوف من السيدات فيما يعرف بـ "سن اليأس" الذي عنده تبدأ التغيرات البيولوجية مع انقطاع الدورة الشهرية، وانقطاع الأمل في الحمل والإنجاب.

وأشار التقرير إلى أن الرجال لا تعترف بأن هذا السن يقتصر على السيدات فقط، فهناك سن يأس للرجال أيضاً الذي يتأثر فيه الرجل بقلة انتاج بعض الهرمونات في الجسم خاصة هرمون التستستيرون المسؤول عن انتاج الحيوانات المنوية، حيث تقل القدرة الجنسية والإنجابية تدريجياً بانخفاض مستويات هرمونات الذكورة في الجسم بسبب بعض العوامل ؛ على رأسها الإكتئاب والتدخين وتناول بعض الأدوية.

وبين التقرير أن كلمة السر تبقى في عدم تأثر السيدات بسلبيات الوصول إلى سن اليأس، وعودة القدرة الجنسية للرجل في هذا السن هو الحفاظ على الصحة ببعض الخطوات البسيطة، أهمها الحرص على الفحوصات الدورية وتحاليل بعض الهرمونات، ونظام غذائي صحي.

ولفت التقرير إلى أن ثاني أكبر مشكلة تواجه السيدات بعد سن الأربعين هي الإصابة بهشاشة العظام، التي تحدث نتيجة زيادة عوامل الهدم في العظام عند هذا السن.