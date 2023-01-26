الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا 2022-2023

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية، انطلاق الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والذي سيشهد مواجهات نارية.

ويسعى فريق ريال مدريد لمواصلة السيطرة على المسابقة الأوروبية، والتي توج بها في الموسم الماضي كما أنه أكثر الفرق تتويجًا بها برصيد 14 لقبًا.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول الإنجليزي في ثمن النهائي، كما يواجه توتنهام هوتسبير نظيره ميلان.

ويصطدم باريس سان جيرمان بنظيره بايرن ميونخ الألماني في نهائي مبكر، وكلوب بروج ضد بنفيكا البرتغال، وبوروسيا دورتموند أمام تشيلسي.

كما يواجه نابولي الإيطالي نظيره أينتراخت فرانكفورت الألماني، وإنتر ميلان ضد بورتو البرتغالي، ولايبزيج الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مباريات الذهاب على النحو الآتي:

الثلاثاء 14 فبراير 2023

1- ميلان VS توتنهام هوتسبر، على ملعب سان سيرو.

2- باريس سان جيرمان VS بايرن ميونخ، على ملعب بارك دي برانس.

الأربعاء 15 فبراير 2023

3- كلوب بروج البلجيكي VS بنفيكا البرتغالي، على ملعب جان برايدل.

4- بوروسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

الثلاثاء 21 فبراير 2023

5- ليفربول الإنجليزي VS ريال مدريد الإسباني، على ملعب أنفيلد رود.

6- آينتراخت فرانكفورت الألماني VS نابولي الإيطالي، على ملعب دويتشه بانك.

الأربعاء 22 فبراير 2023

7- لايبزيج الألماني VS مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب ريد بول أرينا

8- إنتر ميلان الإيطالي VS بورتو البرتغالي، على ملعب جوسيبي مياتسا (سان سيرو).


وتقام مباريات الإياب في المواعيد التالية:

1- بنفيكا VS كلوب بروج، على ملعب دالوش

2- تشيلسي VS بوروسيا دورتموند، على ملعب ستامفورد بريدج.

الأربعاء 8 مارس 2023

3- توتنهام هوتسبر VS ميلان، على ملعب توتنهام الجديد.

4- بايرن ميونخ VS باريس سان جيرمان، على ملعب أليانز أرينا.

الثلاثاء 14 مارس 2023

5- مانشستر سيتي VS لايبزج، على ملعب الإتحاد.

6- بورتو VS إنتر ميلان، على ملعب الدراجاو.

الأربعاء 15 مارس 202

7- ريال مدريد VS ليفربول، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

8- نابولي VS اينتراخت فرانكفورت، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

بطولة دوري أبطال أوروبا دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا ريال مدريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

أسعار الدولار اليوم وتوقعات بانهياره فى هذا التوقيت

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 26-1-2023

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يناير 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 26-1-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟