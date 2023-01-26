تعرف على مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا 2022-2023

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية، انطلاق الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والذي سيشهد مواجهات نارية.

ويسعى فريق ريال مدريد لمواصلة السيطرة على المسابقة الأوروبية، والتي توج بها في الموسم الماضي كما أنه أكثر الفرق تتويجًا بها برصيد 14 لقبًا.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول الإنجليزي في ثمن النهائي، كما يواجه توتنهام هوتسبير نظيره ميلان.

ويصطدم باريس سان جيرمان بنظيره بايرن ميونخ الألماني في نهائي مبكر، وكلوب بروج ضد بنفيكا البرتغال، وبوروسيا دورتموند أمام تشيلسي.

كما يواجه نابولي الإيطالي نظيره أينتراخت فرانكفورت الألماني، وإنتر ميلان ضد بورتو البرتغالي، ولايبزيج الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مباريات الذهاب على النحو الآتي:

الثلاثاء 14 فبراير 2023

1- ميلان VS توتنهام هوتسبر، على ملعب سان سيرو.

2- باريس سان جيرمان VS بايرن ميونخ، على ملعب بارك دي برانس.

الأربعاء 15 فبراير 2023

3- كلوب بروج البلجيكي VS بنفيكا البرتغالي، على ملعب جان برايدل.

4- بوروسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

الثلاثاء 21 فبراير 2023

5- ليفربول الإنجليزي VS ريال مدريد الإسباني، على ملعب أنفيلد رود.

6- آينتراخت فرانكفورت الألماني VS نابولي الإيطالي، على ملعب دويتشه بانك.

الأربعاء 22 فبراير 2023

7- لايبزيج الألماني VS مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب ريد بول أرينا

8- إنتر ميلان الإيطالي VS بورتو البرتغالي، على ملعب جوسيبي مياتسا (سان سيرو).



وتقام مباريات الإياب في المواعيد التالية:

1- بنفيكا VS كلوب بروج، على ملعب دالوش

2- تشيلسي VS بوروسيا دورتموند، على ملعب ستامفورد بريدج.

الأربعاء 8 مارس 2023

3- توتنهام هوتسبر VS ميلان، على ملعب توتنهام الجديد.

4- بايرن ميونخ VS باريس سان جيرمان، على ملعب أليانز أرينا.

الثلاثاء 14 مارس 2023

5- مانشستر سيتي VS لايبزج، على ملعب الإتحاد.

6- بورتو VS إنتر ميلان، على ملعب الدراجاو.

الأربعاء 15 مارس 202

7- ريال مدريد VS ليفربول، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

8- نابولي VS اينتراخت فرانكفورت، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.