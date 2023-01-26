المخرجة ماريان خورى: يوسف شاهين كان يمتلك لغة سينمائية خاصة به

استعرضت المخرجة ماريان خوري، ابنة شقيقة المخرج الراحل يوسف شاهين أبرز أعماله الفنية في ذكرى ميلاده، قائلة: "إن يوسف شاهين استمر لمدة 60 عاما يعمل أفلام وهو في سن مبكر جدًا، حيث ابتدأ وهو في عمر الأربعة والعشرين عندما عمل فيلم بابا أمين".

وأضافت خوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن يوسف شاهين استمر حتى أصبح عمره 82 سنة وهو يعمل أفلام، أي أنه لم يتوقف خلال كل هذه المدة، لافتة إلى أنه قدم أفلام من نوعيات مختلفة تماماً، من الميلو دراما والأفلام التاريخية، والأفلام الإجتماعية، معقبة: "أي حاجة في السينما عملها، حيث كان يمتلك لغة سينمائية خاصة به".

وأوضحت المخرجة ماريان خوري، أن يوسف شاهين كان يجرب كل شيء في السينما، حيث كانت تعتبر مرآة لحياته، لافتة إلى أنه درس مسرح في أمريكا، وكان مخرج مسرحي في البداية، كما كان يمتلك لغة سينمائية متميزة جدًا، معقبة: "أي مشاهد يرى كادر معين من أفلامه يعرف أنها سينما يوسف شاهين".