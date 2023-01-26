الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«متخليش حد يحبطك».. أحدث إصدارات المتحدة لحملة «تجمل بالأخلاق» (فيديو)

حملة تجمل بالأخلاق
حملة تجمل بالأخلاق

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحد إصدارات حملة "تجمل بالأخلاق"، والتى تضمنت نبذ الإحباط واليأس، والتأكيد على قيمة المثابرة والجد فى العمل، وعدم اتباع إحباط الآخرين.

وتضمن مقطع فيديو نشرته الشركة المتحدة، مجموعة من المشاهد التى تشير إلى مواقف محبطة من الآخرين، لتأتى رسالة الفيديو فى النهاية مضونها: "متسيبش حد يحبطك، وقت الجد لازم نقوى بعض، نقف مع بعض، ندى لبعض أمل.. تجمل بالأخلاق".    

يأتى ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة على نشر الوعي والارتقاء الأخلاقى والثقافى، حيث تقدم الحملة فواصل إعلانية، يتضمن كل واحد منها قيمة أخلاقية مهمة للمجتمع. 

وتهدف الحملة للتأكيد على الأخلاقيات التى تربى عليها المصريون والتى تحث عليها الأديان السماوية والعلاقات الإنسانية المختلفة، من احترام للكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة، والبعد عن التنمر، والالتزام بالأمانة والشرف، وكل الأخلاقيات التي نحتاجها في التعاملات اليومية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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