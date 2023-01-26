الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وكيل «صناعة الشيوخ»: تيسيرات الحكومة للمزارعين والمصنعين تخرج المصريين من الأزمة العالمية

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أوضح النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية التيسير على المطور والمنفذ الصناعي، قائلًا: "إنها بشرة خير على كل المصريين والمصنعين". 

ووجه "مطر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود الرهيبة التي يقوم بها من أجل المواطن المصري، ومن أجل النهوض بمصر بشكل عام، معقبًا:"سفر الرئيس السيسي ومشاركاته الدولية شيء يجعنا جميعًا نفتخر به، وندعي له بالتوفيق". 

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء وضع الضوابط والقرارات من أجل التسهيل على المستثمر وعلى الصانع. 

وأشار إلى أن الإلغاء والتخفيض للغرامات من على المصنع أو منشيء الشركة  يعتبر حذف لعبء مالي، هو في حاجة إليه من أجل إنهاء مشروعه، لافتًا إلى أن قيام الدولة بتخفيض الغرامات أو إلغاءها بشكل كامل وإعطاءها وقت إضافي للمصنع لإنهاء مشروعه هي خطوات جيدة جدًا لصالح المستثمر.

وأكد أنه في حالة امتلاك المستثمر لإمكانيات، ويقوم بدفع الأموال كاش، يحملون عنه 75%  للسداد الفوري، لافتًا إلى أننا في حاجة إلى مثل هذه الإعفاءات في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.

وتابع:"تيسيرات الحكومة للمزارعين والمصنعين تخرج المصريين من الأزمة العالمية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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