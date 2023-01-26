الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين «التعاون الخليجى» يؤكد رسوخ مسيرة المجلس وقوتها كركيزة للأمن

الدكتور نايف فلاح
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، رسوخ مسيرة المجلس وقوتها كركيزة للأمن والاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن العقد الحالي هو عقد مجلس التعاون استنادا إلى مكامن القوة الجماعية وروابط الأخوة والمسيرة الحافلة بمنجزات مجلس التعاون.


جاء ذلك خلال مشاركته في انعقاد الاجتماع الأول من الدورة الـ 26 للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).


وقال الحجرف إن التكليف الصادر من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بقمة الرياض في ديسمبر الماضي بدراسة موضوعات تعزيز سلاسل التوريد للغذاء والدواء في دول الخليج وتعزيز التكامل السياحي بينهم وسبل تعزيز وحماية القيم الخليجية يؤكد على الدور المهم للهيئة في تقديم الحلول والمقترحات الواقعية والقابلة للتطبيق، الأمر الذي يساعد على التنبؤ والفهم بالجوانب المتعلقة بهذه الموضوعات كافة وكيفية التعامل الجماعي والتكامل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مستهدفاتها.

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