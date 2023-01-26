«الدستور» يكشف العقوبة المتوقعة على كهربا بسبب واقعة القمة

تحدث مصدر داخل اتحاد الكرة لـ "الدستور" عن العقوبة المتوقعة على محمود كهربا لاعب الأهلى بعد واقعة مباراة القمة.

وأكد المصدر أن الاتجاه الأقرب هو إيقاف كهربا مباراتين أو تغريمه ماليا رغم أن اللاعب نفى الإساءة للزمالك

وواصل المصدر أن لجنة الانضباط تفكر فى معاقبة اللاعب بالإيقاف أو معاقبته ماليا، ولكن حتى الآن مازالت تدرس الموقف.

وكان محمود كهربا قد خضع اليوم للتحقيقات أمام لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح بسبب الفيديو المنتشر للاعب يسىء فيه للزمالك.

وبسؤال كهربا عن الفيديو فأكد أنه لم يسئ لجماهير الزمالك، مشيرا إلى أنه كانت تربطه علاقة قوية بجماهير الزمالك منذ كان لاعبا فى صفوف الأبيض ولا يمكن التقليل منهم أو من الزمالك.

وأضاف كهربا أن الفيديو الذى انتشر والعبارة التى قالها يقصد بها الهدف الذى أحرزه فى مرمى الزمالك.

وكان كهربا قد خضع للتحقيق البوم أمام لجنة الانضباط بناء على الشكوى التى قدمها ضده مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.