كوريا الشمالية تعلن الإغلاق 5 أيام بسبب انتشار كورونا.. وأستاذ أوبئة يوضح

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم الأوبئة، إن الوقت الحالي يشهد انتشار للعديد من الفيروسات منها كورونا والمخلوي والإنفلونزا، مشيرًا إلى أن الصين سجلت 300 ألف إصابة بكورونا في إسبوع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كوريا الجنوبية ليس لديها أدوات كشف كورونا ولا ترصدها، مشيرًا إلى أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية في منتصف العام الماضي عن وجود حالات كورونا بها وأنهم سيطروا عليها.

الوضع البائي في كوريا الشمالية

وأكد أستاذ علم الأوبئة، أن كوريا الشمالية أعلنت مؤخرًا إغلاقها 5 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لو كان حجم الإصابات كثيرًا فلن تكون هذه المدة كافية، ولكن المنتشر خلال هذه الفترة ه أحد متحورات أوميكرون وهو سريع الانتشار ولكنه ضعيف ولا يسبب زيادة في عدد الوفيات.

وأوضح أن كوريا الشمالية لا تملك لقاحات كافية ولا تملك أدوية حديثة، وسيعتمدوا على مناعة الشعب لأن النسخة الحالية من كورونا ضعيفة وخلال أسبوعين تكون الحالات خفت ماعدا أصحاب الأمراض المزمنة، مبينًا أن ذروة كورنا خلال هذا الأسبوع وستنتهي بعد شهر من الآن.