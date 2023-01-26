الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كوريا الشمالية تعلن الإغلاق 5 أيام بسبب انتشار كورونا.. وأستاذ أوبئة يوضح

كورونا فى كوريا الشمالية
كورونا فى كوريا الشمالية

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم الأوبئة، إن الوقت الحالي يشهد انتشار للعديد من الفيروسات منها كورونا والمخلوي والإنفلونزا، مشيرًا إلى أن الصين سجلت 300 ألف إصابة بكورونا في إسبوع.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كوريا الجنوبية ليس لديها أدوات كشف كورونا ولا ترصدها، مشيرًا إلى أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية في منتصف العام الماضي عن وجود حالات كورونا بها وأنهم سيطروا عليها.

 

الوضع البائي في كوريا الشمالية

وأكد أستاذ علم الأوبئة، أن كوريا الشمالية أعلنت مؤخرًا إغلاقها 5 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لو كان حجم الإصابات كثيرًا فلن تكون هذه المدة كافية، ولكن المنتشر خلال هذه الفترة ه أحد متحورات أوميكرون وهو سريع الانتشار ولكنه ضعيف ولا يسبب زيادة في عدد الوفيات.

 

وأوضح أن كوريا الشمالية لا تملك لقاحات كافية ولا تملك أدوية حديثة، وسيعتمدوا على مناعة الشعب لأن النسخة الحالية من كورونا ضعيفة وخلال أسبوعين تكون الحالات خفت ماعدا أصحاب الأمراض المزمنة، مبينًا أن ذروة كورنا خلال هذا الأسبوع وستنتهي بعد شهر من الآن.

كوريا الشمالية كورونا استاذ علم الأوبئة لإصابات إغلاق أوميكرون لقاحات مناعة الشعب كوريا الجنوبية

مواد متعلقة

وزير الصحة: تحصين أكثر من 40 مليون مواطن بالكامل ضد كورونا

تقرير عالمي يكشف عن الجرائم والقضايا التي تسببت فيها جائحة كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 669 مليون حالة.. والوفيات تتجاوز 6.7 مليون

أسرار «الطب التقليدي».. لجأ إليه الصينيون لمواجهة جائحة كورونا

«استخبارات سول» تُداهم مكاتب النقابة العمالية بتهمة اتصال أعضاء مع كوريا الشمالية

إعلام أمريكى: ترامب اقترح استخدام السلاح النووى ضد كوريا الشمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تستنكر تكرار ظاهرة حرق القرآن الكريم

اللهم نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا.. دعاء الفجر اليوم الخميس 26 يناير 2023

خبير اقتصادى: الهند سوق واعدة فى العديد من القطاعات الزراعية والتكنولوجية

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 26-1-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟