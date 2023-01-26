رابط بوابة الأزهر لنتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية 2023

يبحث العديد من طلاب الأزهر الشريف عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج الذي يتم من خلاله إعلان نتيجة الامتحانات لطلاب الأزهر الشريف.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

وخلال التقرير التالي نوضح للطلاب من أبناء الشهادة الابتدائية والإعدادية كيفية الاستعلام عن نتائج امتحانات الأزهر الشريف لعام 2023 من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023.

يتم الدخول علي رابط بوابة الأزهر الشريف من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

1- الدخول على رابط بوابة الأزهر الشريف المخصص للاستعلام عن النتائج (من هنا)

2- ثم اختيار الشهادة الإعدادية أو الشهادة الابتدائية.

3- تحديد الصف الدراسي للطالب.

4- ثم اختيار الفصل الدراسي الأول 2023.

5- إدخال بيانات الطالب كاملة منها الاسم الرباعي.

6- كتابة رقم الجلوس.

7- الضغط على إظهار النتيجة.

ويعلن قطاع المعاهد الأزهرية تفاصيل نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2023 الترم الأول عبر بوابة الأزهر التعليمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتنشر نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية والمحافظات من خلال الاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها رسميًا، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الفصل الدراسي الأول في وقت واحد بجميع محافظات الجمهورية وليس تباعًا.



نتائج بوابة الأزهر الإلكترونية



متاح من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية الحصول على عدة نتائج منها: