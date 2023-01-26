الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ تمويل: نتوقع نشوب حرب عالمية ثالثة فى ظل الأوضاع الراهنة

هشام إبراهيم أستاذ
هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنه مع تزايد حجم الدين الأمريكي سوف تزداد مصاعب الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى زيادة فقدان الثقة في الاستثمار الأمريكي ومن ثم ارتفاع مؤشرات التضخم.

 

صراع القوى العالمية

وأكد هشام إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تهدأ حتى الآن؛ بل يزداد الأمر تعقيداً بصورة كبيرة، حيث مع دخول القوى العالمية هذا الصراع فمن المتوقع أن يكون هناك حرب عالمية ثالثة حقيقية.

 

قرار استمرار الحرب الروسية

وأضاف في حديثه، أن قادة الدول الكبرى يتخذون قرارات دعم أوكرانيا بناء على الوضع السياسي وليس بناء على رأي المواطنين، حيث جميع مواطني العالم عانوا كثيراً منذ بداية الحرب ويأملون عودة السلام والاستقرار مرة أخرى في العالم حتى يكون هناك استقرار إنتاجي واقتصادي.

هشام ابراهيم أستاذ تمويل الدين الأمريكي مصاعب الاقتصاد الأمريكي حديث الاخبار اكسترا نيوز

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