تعرف على منافس وموعد مباراة مصر القادمة فى مونديال اليد

ودعت مصر صراع المنافسة على بطولة العالم لكرة اليد، بعد الخسارة أمام السويد صاحبة الأرض بنتيجة 22/26.

وعلى الرغم من الخسارة؛ إلا أن مشوار مصر في البطولة لم ينتهي بعد، حيث تخوض مباراتين أخيرتين على المراكز الترتيبية.

وتلعب مصر أمام ألمانيا مساء الجمعة المُقبل في مواجهة تحديد المراكز من الخامس للثامن في الرابعة عصرا.

كانت ألمانيا قد خسرت بدورها في ربع النهائي أمام فرنسا بنتيجة 28/35 لتضرب موعدا مع مصر.

وتجمع المباراة الترتيبية الثانية على المراكز من الخامس للثامن بين منتخبي النرويج والمجر اللذان خسرا أمام إسبانيا والدنمارك على الترتيب.

ويخوض الفائزان من المواجهتين مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس مساء الأحد التاسع والعشرين من يناير فيم سيكتفي الخاسران بخوض مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

كان منتخبنا قد تأهل لربع نهائي المونديال بعد احتلال وصافة مجموعته بعد تحقيق 5 انتصارات وخسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم في مرحلة المجموعات.