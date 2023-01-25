الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«التموين»: الرئيس السيسى وجه بإقامة أسواق نصف جملة على مدار العام

معارض لبيع السلع
معارض لبيع السلع

كشف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطوات الوزارة لتوفير والرقابة على الأسواق.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك 22 عاملًا يؤثرون على أسعار السلع محليًا أو عالميًا، لافتًا إلى أن العالم يعاني من التغيرات السعرية ومنها أمريكا، موضحًا أنه من الصعب معرفة التغيرات السعرية. 

وأكد أن الاقتصاد يتم تسميته بعدم التوقع، والعالم عرضة للتغيرات الاقتصادية بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية.

أوضح أن استهلاك مصر للزيت 2.4 مليون طن فى العام، لافتًا إلى أن الزيت تحرك سعره بشكل كبير، مؤكدًا أنه رغم الانخفاضات السعرية فى بعض السلع عالميًا لكن عمليات النقل والشحن تزيد من التكلفة مما يتحمل الزبون هذه الزيادة.

وأشار إلى أن جميع السلع التموينية وعددها 31 سلعة منها 7 سلع أساسية شهدت تحركات في السعر بشكل قليل، موضحًا أن معظم التجار يكونون ثرواتهم من الأزمات، مؤكدًا أن الذهب من السلع التي تمت دراستها وطرحها على البورصة والتواصل مع صناعه.

وأوضح أن العارضين في معرض "أهلًا رمضان" عدة شركات، وتتفاوت أسعار الزيوت لاختلاف جودتها، ونستهدف 200 شادر ومنفذ على مستوى المحافظات، ووصلنا حاليًا لحوالي 120 معرضًا وشادرًا، مؤكدًا أن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي بإقامة أسواق نصف جملة على مدار العام.

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