إبراهيم درويش: الدولة حريصة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء

قال إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن تطوير منظومة الزراعة من أهم أهداف الدولة المصرية، حيث تسير الدولة على قدم وساق الآن لاستصلاح الأراضي مع تدشين العديد من المشروعات الزراعية.

الاكتفاء الذاتي الغذائي

وأكد الدكتور إبراهيم درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطوير منظومة الري يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

تطوير منظومة الري

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية حريصة على تشجيع المزارعين لاستخدام منظومة الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.