الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إبراهيم درويش: الدولة حريصة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء

إبراهيم درويش، وكيل
إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية

قال إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن تطوير منظومة الزراعة من أهم أهداف الدولة المصرية، حيث تسير الدولة على قدم وساق الآن لاستصلاح الأراضي مع تدشين العديد من المشروعات الزراعية.

الاكتفاء الذاتي الغذائي 

وأكد الدكتور إبراهيم درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطوير منظومة الري يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل الفاتورة الاستيرادية. 

تطوير منظومة الري 

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية حريصة على تشجيع المزارعين لاستخدام منظومة الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

إبراهيم درويش الاكتفاء الذاتي الغذائي اكسترا نيوز حديث الاخبار ريهام السهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

«متخليش حد يحبطك».. أحدث إصدارات المتحدة لحملة «تجمل بالأخلاق» (فيديو)

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

الرئيس الأوكرانى يعرب عن امتنانه لألمانيا لموافقتها على إرسال دبابات

فيريرا يتمسك بالحصول على 23 مليون جنيه ويرفض الحل الودى

«الدستور» يكشف العقوبة المتوقعة على كهربا بسبب واقعة القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟