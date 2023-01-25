«التموين»: تطبيق منظومة الخبز غير المدعم للمواطنين مارس المقبل

كشف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطوات الوزارة لتوفير والرقابة على الأسواق.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن سعر الخبز الحر الذي سيباع من قِبل المخابز التموينية للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية سيكون بسعر التكلفة وقد يكون بهامش ربح قليل للغاية، وذلك قبل نهاية الشهر المقبل وبداية من مارس سيتم تفعيل هذه المنظومة.

ولفت إلى أن الدولة تتدخل بأجهزتها الاقتصادية كي تتفاعل مع السوق لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة بها فائض في الأرز يصل إلى 400 ألف طن، وأن رغيف الخبز يكلف الدولة 95 قرشًا، وبذلك تدعم الدولة الرغيف بـ 85 قرشًا.

وأوضح أن التطبيق الرسمي لمنظومة صرف الخبز غير المدعم للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية، من المرجح أن يبدأ تطبيقها بشكل رسمي مطلع مارس المقبل.

وتابع: "وجارٍ التأكد من سلامة أطراف المنظومة، كاشفًا أن سعر الرغيف غير المدعم لن يتجاوز الجنيه".