يوسف الحسينى: التعاون المتوقع بين مصر والهند شديد الأهمية وعلى أكثر من مستوى

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن التعاون المتوقع والقريب الذي من الممكن أن يتم بين مصر والهند، هو تعاون شديد الأهمية على أكثر من مستوى.

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن مصر والهند دولتان كبيرتان، في حيزهما وفي حجم تأثيرهما على الصعيد الدولي، لافتًا إلى أن الدولتين لديهما علاقات سياسية متميزة منذ 75 عامًا دون انقطاع.

وأوضح أنه لم تحدث تباينات في وجهات النظر في مواضيع مهمة على الإطلاق بين مصر والهند، معقبًا: "بالعكس، كنا نجد وجهات النظر بين البلدين مهما اختلفت الأنظمة ومهما اختلفت الحقب التاريخية، ومهما اختلفت المدارس السياسية، تكاد تكون وجهات النظر واحدة، وخاصة في القضايا الكبرى".

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي الذي يقوم بين البلدين، سواء في مجال إنتاج الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر، أو في مجال صناعات التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن الهند متميزة جدًا في هذا المجال، كما أن الهند تشهد تميزًا حقيقيًا في الصناعات الدوائية والفارماكولوجية، كما أن العلاقات السياسية والعسكرية بين مصر والهند شديدة التميز.