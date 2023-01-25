مونديال اليد.. الدنمارك تتأهل لنصف النهائى.. وإثارة نادرة بين إسبانيا والنرويج

حجزت كل من الدنمارك وإسبانيا أول مقعدين في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد والمقامة في بولندا والسويد.

وفازت الدنمارك على المجر في مباراة أشبه بالنزهة بنتيجة 40/23 لتحافظ على وجودها في نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

انتهى الشوط الأول لمصلحة ميكيل هانسن ورفاقه بنتيجة 21/12 قبل أن يستمر تفوق أحفاد الفايكنج خلال الشوط الثاني لينهون المباراة بفارق 17 هدف.

وفي ثاني مباريات ربع النهائي خطفت إسبانيا ثاني بطاقات التأهل لنصف النهائي بعد التغلب على النرويج 35/24 في مباراة مثيرة سيذكرها عشاق كرة اليد كثيرا كإحدى أمتع مباريات اللعبة على الإطلاق.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم النرويج 13/12.

وقبل 5 ثواني على نهاية الشوط الثاني كانت الكرة بحوذة لاعبي النرويج التي كانت متقدمة 25/24, وفقد لاعب النرويج الكرة لتسجل إسبانيا هدف التعادل قبل ثانيتين على النهاية لتمتد المباراة لأوقات إضافية.

لعب المنتخبان شوطين إضافيين من 10 دقائق انقضت بالتعادل 29/29.

ولعب المنتخبان وقت إضافي جديد ابتسم للإسبان هذه المرة لتحسم المباراة 35/34.

وتُعيد هذه المباراة الأذهان بقوة لمباراة مصر الشهيرة أمام الدنمارك في ربع نهائي نسخة 2021 الماضضية بمصر والتي حسمتها الدنمارك بالرميات الجزائية بعد نهاية الوقتين الإضافيين بالتعادل 35/35.

ومن المقرر أن تلتقي الدنمارك بإسبانيا في مواجهة قوية للغاية بنصف النهائي الأول للبطولة.

وتلعب النرويج أمام المجر مباراة ترتيبية لتحديد المراكز من الخامس للثامن.

وفازت السويد صاحبة الأرض على منتخب مصر بنتيجة 26/22 لتنتظر الفائز من مواجهة فرنسا وألمانيا الجارية حتى الآن.

أما مصر فتنتظر الخاسر من موقعة فرنسا وألمانيا لخوض مواجهة قوية جديدة على المراكز من الخامس للثامن.

وفي كأس الرئيس تغلب منتخب مقدونيا الشمالية على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 36/33 في مباراة المركزين 27 و28.

وتُوج منتخب تونس بكأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بعد فوزه على تشيلي في المباراة النهائية 38/26.

بذلك احتل نسور قرطاج المركز الخامس والعشرين فيم حلت تشيلي بالمركز السادس والعشرين.