محمد أمين يستعرض أهمية زيارة الرئيس السيسى للهند وأهم المحاور النقاشية

قال محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، إن الدعوة التي اختصت بها الهند الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور الاحتفال بيوم الجمهورية يؤكد حجم التطابق بين الدولة المصرية والهندية وقوة العلاقة بينهما، لافتاً إلى أن هناك عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والهند، سواء كانت القضايا الاقتصادية أو القضايا السياسية.

وأضاف محمد أمين، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة التاسعة، أنه على المستوى الاقتصادي، يوجد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والهند.

وأوضح أنه على المستوى السياسي، فإن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي توضح أهم القضايا التي تمت مناقشتها، سواء تلك الخاصة بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أو مواجهة الإرهاب، والجزء الخاص بتنمية الدول النامية وكيفية مواجهة التحديات التي أثرت عليها بشكل كبير جِدًّا، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الأزمة التي بدأ العالم يواجهها، سواء كانت الخاصة بالغذاء أو الطاقة، والرؤية المصرية وتطابقها مع الرؤية الهندية في هذا الملف، وحجم الاستثمارات الواعدة والتعاون بين الدولتين في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر تعزيز التعاون بين البلدين، فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي، فالهند من الدول الرائدة في صناعة البرمجيات، ولها مكانة دولية في هذا الأمر، لافتًا إلى أن مصر لديها فرصة واعدة في هذا القطاع، وهو ما اتضح من البنية التحتية التي قامت بها مصر خلال الفترة السابقة.