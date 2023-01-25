إلى المراكز الترتيبية.. مصر تخسر أمام السويد وتودع مونديال اليد

ودع منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم من ربع النهائي بعد خسارته أمام منتخب السويد صاحبة الأرض والجمهور بنتيجة 22/26 في صالة تيليتو أرينا بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

ودخل المنتخبان المواجهة بحثاً عن بطاقة العبور للمربع الذهبي.

وسوف تلعب السويد في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة فرنسا وألمانيا.

وصف المباراة:

بدأت مصر المباراة بتركيز كبير اعتمادًا على الهجوم المنظم وإطالة أمد الهجمات لامتصاص حمى البداية السويدية المتوقعة.

افتتح أهداف اللقاء محمد ممدوح هاشم بعد تمريرة ذكية من محسن رمضان بعد هجمة منظمة لترد السويد سريعا بهدف التعادل من هجمة مرتدة سريعة للغاية.

وتسبب علي زين في أول نقص عددي لمدة دقيقتين في صفوف السويد في الدقيقة الرابعة.

سجلت السويد هدفها الثاني برغم النقص العددي بعد هجمة منظمة تصدى لها كريم قبل أن يتابعها أحد لاعبي السويد.

ورد محمد ممدوح هاشم سريعا بهدف التعادل في الدقيقة السادسة من هجمة نموذجية خاطفة.

تصدى كريم هنداوي لتصويبة سويدية وتقدم سند لمصر بهدف ثالث في الدقيقة السابعة من هجمة منظمة جديدة بعد اختراق دفاعات أصحاب الأرض.

تصدى هنادوي من جديد إلا أن أندرياس باليكا نجح في حرمان علي زين من توسيع الفارق لهدفين قبل أن ترد السويد بهدف التعادل.

وسجل محسن رمضان هدف مصر الرابع في الدقيقة العاشرة.

أحرز هاشم هدفًا مصريًا جديدًا في الدقيقة الثانية عشر وردت السويد بهدف رابع من هجمة خاطفة سريعة.

استمر تألق محمد ممدوح هاشم واستغل كرة عائدة من دفاع السويد ليسجل هدف مصر السادس في الدقيقة 13 وردت السويد بهدف خامس سريع.

تصدى باليكا لتصويبة قوية من علي زين في الدقيقة 14 ورد هنداوي بتصدي مماثل في الدقيقة الخامسة عشر ليبقي على النتيجة 6/5 لصالح منتخبنا.

أنهى محسن رمضان صيامًا تهديفيًا استمر لـ3 دقائق بين الفريقين وسجل هدف مصري سابع في الدقيقة 18 وردت السويد مباشرة بهدف سادس.

أهدر محمد سند فرصة توسيع الفارق لهدفين من رمية جزائية في الدقيقة 20 لتبقى النتيجة 7/6.

سجلت السويد هدف التعادل إلا أن عمر بكار أعاد التقدم لمصر سريعًا في الدقيقة الحادية والعشرين لتصبح النتيجة 8/7.

تعادلت السويد في الدقيقة 24 إلا أن أحمد هشام (دودو) أعاد التقدم المصري من جديدة بعد هجمة منظمة واختراق ذكي للدفاعات السويدية.

وتألق كريم هنداوي وتصدى لرمية جزائية سويدية في الدقيقة الرابعة والعشرين ليبقي على التقدم المصري 9/8.

تصدى باليكا لتصويبة مصرية في الدقيقة 25 وردت السويد بهدفين سريعين لتخطف التقدم لأول مرة خلال المباراة بنتيجة 9/10.

استمر تألق باليكا أفضل حراس البطولة ومنح منتخب بلاده تصديًا جديدًا لتتقدم السويد بفارق هدفين لأول مرة في الدقيقة.

وعاد باليكا بتصدي جديد لتتقدم السويد 9/12 قبل أقل من دقيقتين على نهاية الشوط.

طلب باروندو أول وقت مستقطع مصري في المباراة لإيقاف تفوق أصحاب الأرض إلا أن دودو فقد الهجمة لترد السويد سريعا بهدف جديد وسعت به الفارق لـ4 أهداف.

واصل أندرياس باليكا أداءه القوي وحرم يحيى الدرع من هدف مصري ليرد هامبوس بهدف سويدي وينتهي الشوط الأول 9/14.

بدأ الشوط الثاني بقوة من جانب أصحاب الأرض الذين سجلوا هدفين متتاليين مع استمرار تألق باليكا الذي منع هدفين لمصر من بينهما رمية جزائية.

تعرض لاعب السويد للإيقاف لمدة دقيقتين في الدقيقة الرابعة والثلاثين واستغل أحمد عادل النقص العددي السويدي سريعا ليسجل عاشر أهداف مصر ولكن السويد ردت سريعا بتسجيل الهدف السابع عشر.

حصلت مصر على رمية جزائية في الدقيقة الخامسة والثلاثين وسجل منها علي زين هدف جديد لصالح مصر.

أنقذ كريم هنداوي مرماه من تصويبة سويدية جديدة لينجح محسن رمضان في تقليص الفارق من هجمة سريعة في الدقيق الثامنة والثلاثين وتصبح النتيجة 12/17.

سجلت السويد هدفا جديدا ورد محسن رمضان سريعا بهدف جديد لتصبح النتيجة 13/18 مع انقضاء الدقيقة 40.

استمر تألق باليكا الذي وقف كسد منيع أمام الهجوم المصري ليساعد على توسيع الفارق للسويد وتصبح النتيجة 14/21.

سجل حسن قداح هدفا مصريا لتصبح النتيجة 15/21 قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

استغل أحمد عادل كرة عائدة من دفاعات السويد وقلص الفارق لـ5 أهداف في الدقيقة 19.

تألق كريم هنداوي وتصدى لهجمة سويدية ورد حسن وليد سريعا بهدف مصري ليقلص الفارق لأربعة أهداف قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

عاد المتألق قداح من جديد وسجل الهدف الثامن عشر لمصر ليعيد الفارق لـ3 أهداف قبل 10 دقائق من النهاية.

سجلت السويد هدفها الثاني والعشرين بعد وقت مستقطع طلبه مدربهم لكن أحمد عادل رد سريعًا بهدف مصر التاسع عشر في الدقيقة الثانية والخمسين.

عاد باليكا للتألق والتصدي لتصويبة من حسن قداح ليمنح زملاءه فرصة توسيع الفارق من جديد لـ5 أهداف قبل 6 دقائق على النهاية.

سجل حسن قداح هدف مصر العشرين ليعيد الفارق لـ4 أهداف في الدقيقة الخامسة والخمسين.

سجلت السويد هدفًا جديدًا واحتسب حكام اللقاء خطأ مهاجم على قداح قبل أن يقوم باليكا بتصدي جديد لتتصعب مهمة مصر ويستمر فارق الأهداف الخمسة قبل دقيقتين على النهاية.

أحرز أحمد عادل الهدف الحادي والعشرين لمصر في الدقيقة التاسعة والخمسين وردت السويد سريعا لتعيد فارق الأهداف الخمسة مرة أخرى.

سجل محسن رمضان آخر أهداف المباراة لتنتهي 22/26 لمصلحة أصحاب الأرض ليحسموا بطاقة التأهل لنصف النهائي.

حصل أندرياس باليكا على جائزة رجل المباراة بعد أن حسم الفوز لمنتخب بلاده بعد تألقه طوال اللقاء.

ومن المقرر أن تلعب مصر مواجهة ترتيبية لتحديد المراكز من الخامس للثامن أمام الخاسر من مواجهة فرنسا وألمانيا مساء الجمعة المُقبل.

كان منتخبنا قد تأهل لهذه المرحلة بعد احتلال وصافة مجموعته بعد تحقيق 5 انتصارات وخسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم في مرحلة المجموعات.

الجدير بالذكر أن منتخب السويد يعد واحدًا من أقوى منتخبات العالم في اللعبة حيث يحمل لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم أوروبا بالإضافة لوصافة النسخة الأخيرة من بطولة العالم والتي أقيمت في مصر بالإضافة لتتويجه ببطولة العالم في 4 مناسبات سابقة.