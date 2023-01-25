الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بدعوى محاولته طعن جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شابا، 20 عاما، من مخيم لاجئين في جنين استشهد في الحادث الذي وقع قرب مستوطنة كدوميم اليهودية.

وتزايدت عمليات الطعن وإطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة، خلال العام الماضي، عقب تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته ردا على سلسلة من الهجمات.

وقتلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا على الأقل، من بينهم مسلحون ومدنيون، في الضفة الغربية منذ بداية يناير الجاري. 

إسرائيل استشهاد فلسطيني الضفة الغربية طعن إطلاق نار

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