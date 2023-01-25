«التموين»: البورصة السلعية أحدثت فارقا كبيرا فى الأسعار

كشف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطوات الوزارة لتوفير والرقابة على الأسواق.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك استعدادات حكومية خاصة لإطلاق منظومة صرف الخبز المدعم لغير حاملي بطاقة التموين.

وأضاف أنه لا يمكن التوقع بكل التغيرات السعرية بسبب مكوناتها الدولارية والتغيرات العالمية، موضحاً أن استهلاك مصر من الزيوت 2.4 مليون طن سنوياً.

وأشار إلى أنه رغم الانخفاضات السعرية في بعض السلع عالمياً لكن عمليات النقل والشحن تزيد من التكلفة، موضحاً أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ المصرية بـ12 مليار دولار.

وأكد أنه مع طرح القمح في البورصة السلعية انخفضت أسعارها بـ12 ألف جنية للطن عن السابق وأحدثت فارق كبير في الأسعار، موضحاً أنه تم وضع أسعار استرشادية لعدد من السلع الحيوية لمنع التلاعب بها.