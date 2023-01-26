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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 26-1-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يهتم المسلمون بترديد دعاء الفجر وأذكار الصباح التي تحصنهم وتقربهم الى الله ، حيث يعد الدعاء من أهم العبادات التي تقرب العبد إلى ربه، ويسعى المسلمون لترديد دعاء الصباح في الأوقات التي يُستحب فيها الدعاء وهو وقت الفجر، لذا تقدم «الدستور» لقرائها دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر مكتوب اليوم الخميس 26-1-2023

دعاء الصباح 

من دعاء الصباح: « يا ودود يا ودود يا ودود.. يا ذا العرش المجيد.. يا مبدئ يا معيد.. يا فعالا لما يريد.. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك.. وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك.. وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء».

 

من دعاء الصباح: «لا إله إلا أنت.. يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه».

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من دعاء الصباح: «اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات».

أدعية الفجر 

«اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم، اللهم كن لنا وليًا ونصيرًا، وكن لنا معينًا ومجيرًا، إنك كنت بنا بصيرا». 

من أدعية الفجر: «ربي عبدك قد ضاقت به الأسباب، وأغلقت دونه الأبواب، وبعد عن جادة الصواب، وزاد به الهم والغم والاكتئاب، وانقضى عمره ولم يفتح له إلى فسيح مناهل الصفو والقربات باب، وأنت المرجوّ سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهّاب، رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوّتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيّرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري».

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وائل لطفي

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