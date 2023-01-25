الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة «صاحبي»

حمادة هلال
حمادة هلال

طرح الفنان حمادة هلال، منذ قليل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنيته الجديدة «صاحبي»، التي جرى تصويرها بالكامل في أمستردام. 

أغنية حمادة هلال الجديدة «صاحبي»، كلمات محمد إبراهيم، ألحان حمادة هلال، توزيع وميكس وماستر هاني ربيع.

وتقول كلمات الأغنية: «صاحبي اللي كنت أديه عنيا وأموت لو كح شوية.. هو اللي أول واحد باع مش فارقة بقى وداع بوداع.. على روحه هشرب شاي نعناع وأبص لحياتي شوية.. كان الحياة بالنسبالي.. ومقامة وسط الناس عالي انا لو عاتبته وفهمته.. هذله وهقل في قيمته أرخص ما فيه هو كرامته …عمر الرخيص ما صبح غالي».

وروّج الفنان حمادة هلال منذ أيام لأغنية «صاحبي» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، إذ نشر البرومو الدعائي، وعلق عليه: «أغنية صاحبي قريبا بإذن الله».

 

وتقول كلمات الأغنية: «صاحبي اللي كنت أديه عنيا وأموت لو كح شوية.. هو اللي أول واحد باع مش فارقة بقى وداع بوداع.. على روحه هشرب شاي نعناع وأبص لحياتي شوية.. كان الحياة بالنسبالي.. ومقامة وسط الناس عالي انا لو عاتبته وفهمته.. هذله وهقل في قيمته أرخص ما فيه هو كرامته …عمر الرخيص ما صبح غالي».وتقول كلمات الأغنية: «صاحبي اللي كنت أديه عنيا وأموت لو كح شوية.. هو اللي أول واحد باع مش فارقة بقى وداع بوداع.. على روحه هشرب شاي نعناع وأبص لحياتي شوية.. كان الحياة بالنسبالي.. ومقامة وسط الناس عالي انا لو عاتبته وفهمته.. هذله وهقل في قيمته أرخص ما فيه هو كرامته …عمر الرخيص ما صبح غالي».وتقول كلمات الأغنية: «صاحبي اللي كنت أديه عنيا وأموت لو كح شوية.. هو اللي أول واحد باع مش فارقة بقى وداع بو

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