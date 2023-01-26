الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 26-1-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة التي تتغير بصفة شبه يومية بفرق دقائق بسيطة مع اختلاف طول الليل والنهار، كما تختلف باختلاف الموقع الجغرافي للمحافظات المصرية، لذا يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 26-1-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجْر: ٥:١٩ ص

الشروق: ٦:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر: ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر: ٣:٠٥ م

صلاة المَغرب: ٥:٢٦ م

صلاة العِشاء: ٦:٤٦ م

دار الإفتاء تعلن استعدادها لاستقبال الزوَّار لجناحها بمعرض القاهرة للكتاب

ما حكم كتابة القرآن الكريم بطريقة برايل بالنقوش البارزة؟.. «الإفتاء» تجيب

مواقيت الصلاة في الاسكندرية 

 

صلاة الفجْر: ٥:٢٦ ص

الشروق: ٦:٥٧ ص

صلاة الظُّهْر: ١٢:١٣ م

صلاة العَصر: ٣:٠٩ م

صلاة المَغرب: ٥:٢٩ م

صلاة العِشاء: ٦:٥١ م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط 

صلاة الفجْر: ٥:١٨ ص

الشروق: ٦:٤٦ ص

صلاة الظُّهْر: ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر: ٣:١١ م

صلاة المَغرب: ٥:٣٢ م

صلاة العِشاء: ٦:٥١ م

 

مواقيت الصلاة في أسوان 

صلاة الفجْر: ٥:٤٣ ص

الشروق: ٧:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر: ١٢:٣٧ م

صلاة العَصر: ٣:٤٤ م

صلاة المَغرب: ٦:٠٥ م

صلاة العِشاء: ٧:٢٢ م .

txt

دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1444 هجريًا

مواقيت الصلاة في الغردقة 

صلاة الفجْر: ٥:٠٦ ص

الشروق: ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر: ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر: ٢:٥٩ م

صلاة المَغرب: ٥:٢٠ م

صلاة العِشاء: ٦:٣٩ م

الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 26-1-2023

كوريا الشمالية تعلن الإغلاق 5 أيام بسبب انتشار كورونا.. وأستاذ أوبئة يوضح

المخرجة ماريان خورى: يوسف شاهين كان يمتلك لغة سينمائية خاصة به

اللهم نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا.. دعاء الفجر اليوم الخميس 26 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟