مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 26-1-2023

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة التي تتغير بصفة شبه يومية بفرق دقائق بسيطة مع اختلاف طول الليل والنهار، كما تختلف باختلاف الموقع الجغرافي للمحافظات المصرية، لذا يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 26-1-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر: ٥:١٩ ص

الشروق: ٦:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر: ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر: ٣:٠٥ م

صلاة المَغرب: ٥:٢٦ م

صلاة العِشاء: ٦:٤٦ م

مواقيت الصلاة في الاسكندرية

صلاة الفجْر: ٥:٢٦ ص

الشروق: ٦:٥٧ ص

صلاة الظُّهْر: ١٢:١٣ م

صلاة العَصر: ٣:٠٩ م

صلاة المَغرب: ٥:٢٩ م

صلاة العِشاء: ٦:٥١ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر: ٥:١٨ ص

الشروق: ٦:٤٦ ص

صلاة الظُّهْر: ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر: ٣:١١ م

صلاة المَغرب: ٥:٣٢ م

صلاة العِشاء: ٦:٥١ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر: ٥:٤٣ ص

الشروق: ٧:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر: ١٢:٣٧ م

صلاة العَصر: ٣:٤٤ م

صلاة المَغرب: ٦:٠٥ م

صلاة العِشاء: ٧:٢٢ م .

مواقيت الصلاة في الغردقة

صلاة الفجْر: ٥:٠٦ ص

الشروق: ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر: ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر: ٢:٥٩ م

صلاة المَغرب: ٥:٢٠ م

صلاة العِشاء: ٦:٣٩ م