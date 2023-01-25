الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يتفقد جناح الوزارة عقب افتتاح الدورة الـ54 لمعرض الكتاب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح وزارة الشباب والرياضة، بمعرض الكتاب، عقب افتتاح الدورة الـ 54 للمعرض، تحت شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.


ويضم جناح وزارة الشباب والرياضة عددا من المعارض يُستعرض خلالها أعمال قطاعات الوزارة المختلفة "تنمية النشء- تنمية الشباب- تمكين الشباب- البرلمان والتعليم المدني- التنمية الرياضية"، كما يتم استعراض ما تقدمه المنصة الوطنية للشباب "كياني" والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وكذا استعراض مشروع "ريحانة"، ويستضيف جناح الوزارة للمرة الأولى عدد من الفعاليات الثقافية والندوات من خلال أجندة فعاليات تم إعدادها من خلال كافة الإدارات المركزية بالوزارة.


ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي: "وزارة الشباب والرياضة حريصة دائما على تنمية الوعي والمعرفة لدي شباب مصر من خلال العمل على النشء والشباب في كافة المراحل العمرية، والعمل على صقل الشباب وتنمية قدراته وتمكينه في المجالات الاقتصادية وريادة الأعمال والتوظيف، وتنمية الولاء والانتماء وتثقيفه سياسياً وتشجيعه على المشاركة في العمل العام، ولا يمكن إغفال أثر ممارسة الرياضة علي صحتهم العقلية والنفسية من خلال الأنشطة الرياضية".


وتناول وزير الشباب والرياضة خلال جولته، دورا ومشاركة متطوعي وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الأحداث الوطنية الكبرى فقال: "على مدى ست سنوات شارك متطوعي وزارة الشباب والرياضة في تنظيم معرض الكتاب من خلال دعم برنامج أنا متطوع، وعلي مدى السنوات كان الشباب المصري نموذج يحتذى به في الانضباط ونموذج ريادي في إشراك الشباب في صناعة الحدث من دول المنطقة".


وفي ختام تفقده للمعرض، وجه وزير الشباب والرياضة جزيل الشكر للدعم المقدم من وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكذلك لمركز مصر للمعارض الدولية علي حسن التنظيم والتعاون المثمر على مدى سنوات من خلال جناح الوزارة وبرنامج التطوع والبرنامج الثقافي.


كما تفقد وزير الشباب والرياضة عددا من أجنحة بعض الدول والهيئات المشاركة بالمعرض.


حضر الافتتاح جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، هالة عثمان مدير عام الإدارة العامة لبرامج النشء، مصطفى عز العرب منسق وزارة الشباب لمعرض الكتاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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