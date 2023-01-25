الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بترويج المنشطات عبر «فيس بوك» بالبحيرة

المتهمين
المتهمين

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالترويج للمنشطات المحظور تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فى البحيرة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالترويج للمنشطات المحظور تداولها عبر "فيس بوك" وأقر المتهمان بارتكاب الواقعة.

البداية بلاغ تلقته أجهزة الأمن بالبحيرة، بوجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تروج لبيع أدوية مهربة ومحظور تداولها فى البلاد، ويدعى القائمون عليها أنها أدوية منشطات معتمدة ومصرح بها.

وبتقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائمين على ارتكاب الواقعة، وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين استغلا معرفتهما بأساليب الترويج عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقاما بإنشاء صفحة عرضا من خلالها أدوية ومنشطات مهربة وغير معتمدة، وغير مطابقة للمواصفات، وغير مصرح بتادولها، وكان هدفهما من ذلك هو الحصول على مكاسب مالية كبيرة.

وبتقنين الإجراءات، نجحت قوة من رجال المباحث، فى تحديد مكان المتهمين والقبض عليهما، وعثر بحوزتهما على كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات المهربة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير من متحصلات التجارة غير المشروعة، وهاتفى محمول كانا يستخدمانهما فى عقد الصفقات مع الزبائن.

أقر المتهمان بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأنهما يحصلان على بضائعهما من الأدوية المهربة، بطرق غير مشروعة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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