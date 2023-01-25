مباشر 20 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم ومحاولات من السويد فى ربع نهائى مونديال اليد

انقضت أول 20 دقيقة من أحداث المواجهة المرتقبة بين منتخبنا الوطني لكرة اليد ونظيره السويدي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الثامنة والعشرين.

ويخوض المنتخبان المواجهة بحثا عن بطاقة العبور للمربع الذهبي حيث تطمح مصر؛ لتكرار هذا الإنجاز للمرة الثانية في تاريخها بعد أن حصدت المركز الرابع في نسخة فرنسا 2001.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بمواجهة اليوم مع الفائز من مباراة فرنسا وألمانيا في نصف النهائي، فيما يخوض الخاسران من المواجهتين مباراة ترتيب المراكز من الخامس للثامن.

يواجه الفراعنة تحديا صعبة يتمثل في خوض المواجهة بالعاصمة السويدية إستكهولم أمام المنافس الذي يحظى بدعم الآلاف من جماهيره داخل صالة تيليتو أرينا التي تتسع لأكثر من 22000 مشجع.

بدأت مصر المباراة بتركيز كبير اعتمادًا على الهجوم المنظم وإطالة أمد الهجمات لامتصاص حمى البداية السويدية المتوقعة.

افتتح أهداف اللقاء محمد ممدوح هاشم بعد تمريرة ذكية من محسن رمضان، بعد هجمة منظمة لترد السويد سريعًا بهدف التعادل من هجمة مرتدة سريعة للغاية.

وتسبب علي زين في أول نقص عددي لمدة دقيقتين في صفوف السويد في الدقيقة الرابعة.

سجلت السويد هدفها الثاني برغم النقص العددي بعد هجمة منظمة تصدى لها كريم قبل أن يتابعها أحد لاعبي السويد.

ورد محمد ممدوح هاشم سريعا بهدف التعادل في الدقيقة السادسة من هجمة نموذجية خاطفة.

تصدى كريم هنداوي لتصويبة سويدية، وتقدم سند لمصر بهدف ثالث في الدقيقة السابعة من هجمة منظمة جديدة بعد اختراق دفاعات أصحاب الأرض.

تصدى هنادوي من جديد إلا أن أندرياس باليكا نجح في حرمان علي زين من توسيع الفارق لهدفين قبل أن ترد السويد بهدف التعادل.

وسجل محسن رمضان هدف مصر الرابع في الدقيقة العاشرة.

أحرز هاشم هدفا مصريا جديدا في الدقيقة الثانية عشر وردت السويد بهدف رابع من هجمة خاطفى سريعة.

استمر تألق محمد ممدوح هاشم، واستغل كرة عائدة من دفاع السويد ليسجل هدف مصر السادس في الدقيقة 13 وردت السويد بهدف خامس سريع.

تصدى باليكا لتصويبة قوية من علي زين في الدقيقة 14 ورد هنداوي بتصدي مماثل في الدقيقة الخامسة عشر، ليبقي على النتيجة 6/5 لصالح منتخبنا.

أنهى محسن رمضان صياما تهديفيا استمر لـ3 دقائق بين الفريقين وسجل هدفا مصريا سابعا في الدقيقة 18، وردت السويد مباشرة بهدف سادس.

أهدر محمد سند فرصة توسيع الفارق لهدفين من رمية جزائية في الدقيقة 20 لتبقى النتيجة 7/6.

كان منتخبنا قد تأهل لهذه المرحلة بعد احتلال وصافة مجموعته بعد تحقيق 5 انتصارات وخسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم في مرحلة المجموعات.

الجدير بالذكر أن منتخب السويد يعد واحدا من أقوى منتخبات العالم في اللعبة، حيث يحمل لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم أوروبا، بالإضافة لوصافة النسخة الأخيرة من بطولة العالم والتي أقيمت في مصر، بالإضافة لتتويجه ببطولة العالم في 4 مناسبات سابقة.

