الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «عصابة الزوجين» بتهمة الإتجار في المخدرات وغسيل الأموال بالزاوية

عصابة
عصابة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رجل وزوجته 4 أيام علي ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وغسيل الأموال في منطقة الزاوية الحمراء.

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص وزوجته "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة (الحشيش) وترويجها على عملائهما متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم. 

وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال  حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال قيامهما "بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية،المشغولات الذهبية، المعاملات المالية"، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 25 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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