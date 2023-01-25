الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شارموفرز تطرح أغنية «ملينا ليه» ثالث أغانى ألبوم «كرفان»

شارموفرز
شارموفرز

طرحت فرقة شارموفرز  أغنية “ملينا ليه" ثالث أغانى البوم “كرفان” عبر قناتهم على موقع الفيديوهات اليوتيوب وتطبيقات الموسيقى المختلفة.

كانت فرقة شارموفرز قد طرحت أغنية Je Suis Malade ثانى أغنيات ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع انطلاق عام 2023 ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة، سيتم طرحها على فترات.

وتم تحضير كليب " Je Suis Malade " مع المخرج عمر دونجا منذ اسبوع ، ودارت فكرته فى إطار بسيط، يعبر عن معنى كلماته التى تتحدث عن الحبيب والبلد فى الغربة.

أغنية " Je Suis Malade " كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع عادل محمد - محمد العرقان - محمد الفاره، ومن إنتاج فريق شارموفرز.. والأغنية الأن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

وكانت كلمات الأغنية كالتالي..

قلقانة
انا فاكر اول يوم كلمتيني علي التليفون 
دلوقتي صورنا عامله يجي مائة البوم
اتجمعنا من سنين  و لبسنا دبلتين 
حفرنا اسامينا و كنا مبسوطين 
حبنا اصيل مكنش قشرة 
اللي ما بينا اكيد مش بس عشرة
الحب اصله فكرة بس حبك انتي فطره
بفتكر انا الايام كان يكتر بنا الكلام
ليه العادي صعب بينا ما في حال علي الدوام
و لو زعلانة مني عرفيني لاني مش فاهم حاجة من الحاصل 
و انا مين يطمني
قلقانة طب مانا كمان قلقان علي اللي ما بينا 
و مين يتلام ما احنا اللي كنا بيقولوا علينا قصة حب من الافلام 
و لا ده كان زمان 
ده كان زمان 
ده كان زمان 

 

أغنية " Je Suis Malade " كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع عادل محمد - محمد العرقان - محمد الفاره، ومن إنتاج فريق شارموفرز.. والأغنية الأن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

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