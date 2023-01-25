الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسام الحسينى: سعيد بمشاركتى مع الفرعون المصرى «صلاح» بحملة إعلانية

حسام الحسيني
حسام الحسيني

أعرب الفنان والمخرج المصري حسام الحسيني، عن سعادته البالغة بعد إخباره بمشاركته في الحملة الإعلانية المشارك بها اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول.

الحملات الإعلانية

وأكد الفنان حسام الحسيني، خلال حواره لكاميرا "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لم يتوقع رد الفعل الإيجابي تجاه الحملة الإعلانية، معبرًا: "الحملة الإعلانية اتصورت في مانشستر، واتفاجئت برد فعل الجمهور الإيجابي، محمد صلاح كان مخضوض مني طول التصوير".

السباق الرمضاني 

 وأضاف في حديثه، أنه  سيعود إلى التمثيل مرة أخرى بعد سنوات من الاختفاء، قائلًا: "هشارك في السباق الرمضاني بدور إرهابي".

حسام الحسيني محمد صلاح ليفربول الحملة الاعلانية اخر النهار

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