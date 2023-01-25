«التموين»: 270 سيارة متحركة بالسلع فى المناطق الأكثر احتياجًا

كشف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطوات الوزارة لتوفير والرقابة على الأسواق.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء،: "لدينا 205 معارض أهلًا رمضان تم افتتاحها على مستوى الجمهورية حتى الآن، وجارٍ افتتاح معارض أخرى".

وتابع: "لدينا 270 سيارة متحركة، في المناطق الأكثر احتياجًا والتي ليست بها معارض".

وأضاف أن وزير التموين اتفق مع الشركات التجارية والمصانع الكبيرة والتجار للعمل بطاقة كاملة على مستوى 3 ورديات لتدعيم معارض أهلًا رمضان بالسلع الغذائية.