استقرت أسعار العملات الاجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أسابيع، ومن المتوقع استمرار تسجيل هذه العملات نفس الأسعار مع الاجازة التي ستحصل عليها البنوك في مصر لمدة 3 أيام بدءًا من اليوم الخميس لتعود للعمل يوم الأحد مع احتفالات مصر بعيد الشرطة و ثورة يناير 2011.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 26 يناير 2023.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكى: للشراء 29.8286 جنيه. مصري، وللبيع 29.9233 جنيه مصري.

سعر اليورو​ : للشراء 32.4118 جنيه مصري. وللبيع 32.5297 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترلينى​ : للشراء 36.7310 جنيه مصري، وللبيع 36.8596 جنيه مصري.

سعر الفرنك السويسرى​ : للشراء 32.3556 جنيه مصري، وللبيع 32.4724 جنيه مصري.

سعر ال 100 ين يابانى​ : للشراء 22.9822 جنيه مصري، وللبيع 23.0605 جنيه مصري.

سعر اليوان الصينى​: للشراء 4.3953 جنيه مصري، وللبيع 4.4118 جنيه مصري.

أسعار العملات العربية

بلغ سعر الدينار الكويتى في البنك المركزي المصري : للشراء 97.6898 جنيه مصري، و98.0386 جنيه مصري للبيع.

سجل الدينار الكويتي في بنك مصر: 94.12 جنيه للشراء، 97.81 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 94.15 جنيه للشراء، 97.81 للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي: للشراء 8.1202 جنيه، و للبيع 8.1482 جنيه.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.10 جنيه للشراء، و8.12 للبيع.

بلغ الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 8.10 جنيه للشراء، 8.12 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري : 7.9448 جنيه مصري للشراء، و7.9711 جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر: 7.90 جنيه للشراء، 7.94 للبيع.

سجل في بنك الكويت الوطني: 7.74 جنيه للشراء، و7.97 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال في البنك الأهلي المصري: 7.90 جنيه للشراء، 7.94 للبيع.