باحث سياسى: روسيا تريد أن تؤكد للعالم أن «الناتو» يشارك بالحرب الأوكرانية

قال حسين قباليلي، أكاديمي وباحث سياسي، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سيرسل 14 دبابة من نوعية "تشالنجر2" لأوكرانيا، مؤكدًا أنها لن تحدث شيئًا في ميدان القتال، خاصة أن روسيا تعتمد أسلوبًا جديدًا في الحرب وهو قصف المنشآت الأوكرانية.

روسيا الآن تعرف أن المعركة لابد من حسمها

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، من موسكو، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الدعم لو كان في أول الحرب لكان له أثر أكبر من هذا التوقيت، مؤكدًا أن روسيا الآن تعرف أن المعركة لابد من حسمها.

وتابع أن الكرملين يعلم أن الدعم لن ينتهي بـ 14 دبابة وأن بريطانيا أرادت فتح الباب أمام الدول الأخرى لأنها تعرف أن دباباتها لن تفعل شيئًا، مؤكدًا أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أعطى تصريحًا بأن تعطي الدول الأخرى الدبابات لأوكرانيا.

وأكد أن روسيا لا تخشى هذه الدبابات وهي تريد أن تؤكد للعالم أن "الناتو" شريك في الحرب بالمعدات التي تمد أوكرانيا بها، وبقواتها الخاصة، والمشكلة التي تخشاها روسيا أن الدعم السابق كان يعتمد على معدات خفيفة وتخشى من مد أوكرانيا بالطائرات والأسلحة المتطورة.