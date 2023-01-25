الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«التموين»: اللحم البلدى بـ135 جنيهًا والفراخ بـ65 فى معارض «أهلًا رمضان»

اللحم
اللحم

كشف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطوات الوزارة لتوفير والرقابة على الأسواق.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن وزير التموين اتفق مع شركات الزيوت لضخ 10 آلاف طن شهريًا زيادة.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من التجار الشرفاء تكاتفوا معنا بمجهود كبير بتخفيضات للمواطنين، موضحًا أن الأسعار ثابتة في منافذ وزارة التموين.

ولفت إلى أن سعر كيلو اللحمة بـ135 جنيهًا طازجة فى معارض "أهلًا رمضان"، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم المواطنين الذين يطلبون شراء سلع غذائية لعمل شنطة رمضان، وسنطرح كوبونات بفئة 50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه يشتريها المواطن ويستطيع من خلالها شراء احتياجاته من منافذ الوزارة.

وأكد أنه على المواطن بأن يكون شريكًا مع الوزارة فى الرقابة، لافتًا إلى أنه تم ضبط 280 طن مواد غذائية تم احتكارها بالبحيرة، متابعًا: "اللحوم البلدية بـ135 جنيهًا والفراخ بـ65 جنيهًا في معارض أهلًا رمضان".

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